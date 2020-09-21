Раскрыта причина самой массовой гибели слонов в Африке

Учёные в Ботсване объяснили массовую гибель слонов в стране наличием в воде токсинов, вырабатываемых цианобактериями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны

Слоны стали умирать по неизвестным причинам на севере страны в начале мая 2020 года. К концу месяца стало известно о более чем 150 погибших слонах, а в середине лета их число превысило 350

По словам главного ветеринарного врача департамента Ммади Рубена, проведённые тесты показали, что именно «цианобактериальные нейротоксины» стали причиной смерти животных. Он добавил, что учёным ещё предстоит разобраться, почему умирали именно слоны, а не другие животные, и почему только в определённом районе

остальные слоны покинули места гибели своих собратьев и так туда и не вернулись

Цианобактерии (или сине-зеленые водоросли) — это микроорганизмы, которые часто встречаются в воде и реже — в почве. Не все из них вырабатывают токсины, отметили учёные, но из-за изменений климата и повышения температуры виды цианобактерий, производящих токсины, стали встречаться чаще. Как отметила Патрисия Глиберт, профессор Центра экологических наук Университета Мэриленда, повышение температуры создаёт благоприятные условия для размножения бактерий