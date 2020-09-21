В России хотят запретить современные протоколы шифрования в Интернет Раскрыта причина самой массовой гибели слонов в Африке » Постаревшую Пугачеву муж показал крупным планом Максим Галкин и Алла Пугачёва разыграли забавную сценку, на которой 44-летний юморист «подкатывает» к своей 71-летней жене. Алла приняла изящную позу, прислонившись к стене дома. На ней красный пиджак, синяя юбка, чёрные колготы, чёрные ботильоны, чёрная рубашка и сумочка. Одним из главных элементов образа являются красные носки, которые нельзя не заметить. «О, какая красотка, а!», — восклицает Максим. «Отхватил себе жар-птицу», — отвечает ему Алла Борисовна. На видео Примадонна задорно переставляет ножки, позируя на камеру. Как Вам такой внешний вид Аллы Пугачёвой?

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