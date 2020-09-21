Постаревшую Пугачеву муж показал крупным планом

Максим Галкин и Алла Пугачёва разыграли забавную сценку, на которой 44-летний юморист «подкатывает» к своей 71-летней жене. Алла приняла изящную позу, прислонившись к стене дома.
На ней красный пиджак, синяя юбка, чёрные колготы, чёрные ботильоны, чёрная рубашка и сумочка. Одним из главных элементов образа являются красные носки, которые нельзя не заметить.
«О, какая красотка, а!», — восклицает Максим.
«Отхватил себе жар-птицу», — отвечает ему Алла Борисовна.
На видео Примадонна задорно переставляет ножки, позируя на камеру.
Как Вам такой внешний вид Аллы Пугачёвой?
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