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Постаревшую Пугачеву муж показал крупным планом

Рейтинг дня: Максим Галкин показал 71-летнюю Аллу Пугачёву крупным планом

Максим Галкин и Алла Пугачёва разыграли забавную сценку, на которой 44-летний юморист «подкатывает» к своей 71-летней жене. Алла приняла изящную позу, прислонившись к стене дома.

 

На ней красный пиджак, синяя юбка, чёрные колготы, чёрные ботильоны, чёрная рубашка и сумочка. Одним из главных элементов образа являются красные носки, которые нельзя не заметить.

Рейтинг дня: Максим Галкин показал 71-летнюю Аллу Пугачёву крупным планом

«О, какая красотка, а!», — восклицает Максим.

«Отхватил себе жар-птицу», — отвечает ему Алла Борисовна.

На видео Примадонна задорно переставляет ножки, позируя на камеру.

Как Вам такой внешний вид Аллы Пугачёвой?

Рейтинг дня: Максим Галкин показал 71-летнюю Аллу Пугачёву крупным планом

Рейтинг дня: Максим Галкин показал 71-летнюю Аллу Пугачёву крупным планом

21 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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