Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

В выходные 38-летняя модель Наталья Водянова вышла замуж за 43-летнего Антуана Арно, наследника самого богатого бизнесмена Европы, владельца группы компаний LVMH Бернара Арно. По информации издания Tatler, роспись прошла в здании мэрии Парижа в присутствии мэра города Анн Идальго. А только что сама Наталья поделилась фотографией и видео, сделанными во время свадьбы.

Невеста выбрала для особенного дня платье из новой кутюрной коллекции своей подруги Ульяны Сергеенко. А жених предпочел синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Антуан Арно сделал предложение Водяновой полтора года назад, 28 февраля 2019 года, в день ее рождения. Модель объявила, что второй раз выходит замуж, 1 января, опубликовав фото с бриллиантовым кольцом на том самом пальце. В одном из своих интервью Водянова говорила о планах сыграть свадьбу на 300 гостей, однако коронавирус внес свои коррективы.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. В 2014 году у них родился сын Максим, а еще через два года — сын Роман. У Водяновой также есть трое детей от бывшего мужа Джастина Портмана.

Наталья Водянова и Антуан Арно с семьей