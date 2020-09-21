Microsoft признала наличие ещё одной проблемы, связанной с обновлениями для Windows 10

Не секрет, что обновления для Windows 10 часто не только приносят пользователям новые функция и исправления ошибок, но и вызывают разного рода проблемы. На этот раз Microsoft признала наличие проблемы, из-за которой у некоторых пользователей установка обновлений может заканчиваться ошибкой.



Речь идёт об «ошибке совместимости», которая может возникать у некоторых пользователей Windows 10 в процессе установки накопительных обновлений. Источник говорит о том, что эта ошибка возникает, если с помощью брандмауэра локальным учётным записям Windows 10 заблокирован доступ в Интернет по протоколу HTTP. В этих случаях система не может осуществить загрузку всех необходимых для обновления функций пакетов, из-за чего и происходит сбой установки.

В обновлённой документации поддержки Microsoft говорится о том, что в настоящее время ведётся разработка исправления данной ошибки, а также ряда других известных проблем, которые могут возникать при обновлении Windows 10. Ожидается, что исправление упомянутой ошибки будет включено в следующее накопительное обновление.

Кроме того, Microsoft ранее признала проблему с нарушением работоспособности Linux-подсистемы Windows Subsystem for Linux (WSL), причиной которого является пакет обновлений KB4571756, выпущенный в этом месяце в рамках программы Patch Tuesday. Согласно многочисленным жалобам пользователей, которые появились после выхода сентябрьского обновления на форумах поддержки Microsoft, в некоторых случаях после установки этого пакета могут появляться «синие экраны смерти» (BSOD), проблемы с функцией Windows Hello и др.