Microsoft купила вселенную Fallout и Doom

Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within)
Alpha Dog
Roundhouse Studios
В блоге Xbox также уточняется, что Starfield выйдет на ПК и Xbox — без упоминания конкурентов.
Сделку оценивают в 7,5 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, это самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии.
В Bethesda отметили, что соглашение должно повлиять на компанию только в лучшую сторону, а процесс разработки текущих игр не изменится.
Вице-президент по маркетингу Bethesda отметил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft. В то же время Хайнс уверен, в том, что у двух сторон общее представление о будущем и о создании игр.
В официальном блоге Bethesda сделку также прокомментировал Тодд Говард. Он сообщил, что для консолей нового поколения его студия устроила самое большое обновление своего движка со времён Oblivion, и новые приставки позволят делать ещё более амбициозные открытые миры.
При этом Говард намекнул на то, что соглашение с Microsoft может быть построено не на эксклюзивности.
Стоит отметить, что на момент написания заметки Bethesda разрабатывает два временных эксклюзива PS5 — Ghostwire Tokyo и Deathloop. Вероятно, эти сделки не будут пересмотрены.
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