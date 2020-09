Ученые нашли место, в котором нет ограничений скорости света Женщина-полицейский расплакалась из-за долгого ожидания еды и превратилась в мем » Microsoft купила вселенную Fallout и Doom О соглашении официально сообщили обе стороны. «Сегодня особый день, и мы включаем в команду Xbox одни из самых заслуженных студий в игровой индустрии. Мы с волнением анонсируем, что Microsoft достигла соглашения о покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks.» из блога Microsoft В состав Xbox войдут следующие студии: Bethesda Softworks

Bethesda Game Studios (TES, Fallout)

id Software (DOOM)

ZeniMax Online Studios

Arkane (Dishonored, Prey)

MachineGames (Wolfenstein)

Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within)

Alpha Dog

Roundhouse Studios В Microsoft подтвердили, что игры Bethesda будут добавлены в Xbox Game Pass. В блоге Xbox также уточняется, что Starfield выйдет на ПК и Xbox — без упоминания конкурентов. Одна из вещей, которая нас волнует ещё больше, чем эта сделка — будущие игры Bethesda, анонсированные и неанонсированные, которые выйдут на Xbox и ПК, включая Starfield — новую горячо ожидаемый космический эпик, находящий в разработке внутри Bethesda Game Studios. из блога Microsoft Сделку оценивают в 7,5 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, это самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии. В Bethesda отметили, что соглашение должно повлиять на компанию только в лучшую сторону, а процесс разработки текущих игр не изменится. Самое главное — мы всё ещё Bethesda. Мы работаем над теми же играми, что и вчера, их делают те же студии, с которыми мы работали годами, и все эти игры будут изданы нами. Пит Хайнс вице-президент по маркетингу Bethesda Вице-президент по маркетингу Bethesda отметил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft. В то же время Хайнс уверен, в том, что у двух сторон общее представление о будущем и о создании игр. Да, это большое изменение для нас. Но после того, как мы потратим минуту на то, чтобы осознать масштабы этой сделки, мы продолжим делать то, что мы знаем и любим: создавать отличные игры. Мы будем пробовать новое. Мы будем работать с той же страстью, а страсть наших фанатов будет делать этот процесс ещё лучше.

И вскоре дискуссии уйдут в сторону от этой сделки, и мы снова заговорим об играх. Тогда я вернусь с ответами на вопросы, которые вас волнуют. Расскажите больше про Deathloop. Когда мы увидим больше Ghostwire? Как The Elder Scrolls Online обновят в четвёртом квартале? Я хочу увидеть больше дополнений к DOOM Eternal. И КОГДА ВЫ УЖЕ НАКОНЕЦ РАССКАЖЕТЕ ПРО STARFIELD?

Меня вдохновляют эти обсуждения и я с нетерпением жду возможности поговорить с вами об этом и многом другом. В ближайшие недели, месяцы и годы. Пит Хайнс вице-президент по маркетингу Bethesda В официальном блоге Bethesda сделку также прокомментировал Тодд Говард. Он сообщил, что для консолей нового поколения его студия устроила самое большое обновление своего движка со времён Oblivion, и новые приставки позволят делать ещё более амбициозные открытые миры. При этом Говард намекнул на то, что соглашение с Microsoft может быть построено не на эксклюзивности. Как и наша предыдущая форма сотрудничества, эта не строится вокруг одной системы или одного экрана. Мы в обеих компаниях верим в фундаментальную силу игр, в из способность связывать, давать возможности и дарить радость.И мы верим в то, что мы должны давать доступ к нашим трудам всем — независимо от того, где вы живёте или на чём играете. Независимо от размера экрана, вашего контроллера или способности использовать его в принципе. Тодд Говард глава Bethesda Game Studios Стоит отметить, что на момент написания заметки Bethesda разрабатывает два временных эксклюзива PS5 — Ghostwire Tokyo и Deathloop. Вероятно, эти сделки не будут пересмотрены.

