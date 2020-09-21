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Microsoft купила вселенную Fallout и Doom

О соглашении официально сообщили обе стороны.

«Сегодня особый день, и мы включаем в команду Xbox одни из самых заслуженных студий в игровой индустрии. Мы с волнением анонсируем, что Microsoft достигла соглашения о покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks.»

из блога Microsoft

В состав Xbox войдут следующие студии:

  • Bethesda Softworks
  • Bethesda Game Studios (TES, Fallout)
  • id Software (DOOM)
  • ZeniMax Online Studios
  • Arkane (Dishonored, Prey)
  • MachineGames (Wolfenstein)
  • Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within)
  • Alpha Dog
  • Roundhouse Studios

В Microsoft подтвердили, что игры Bethesda будут добавлены в Xbox Game Pass.

В блоге Xbox также уточняется, что Starfield выйдет на ПК и Xbox — без упоминания конкурентов.

Одна из вещей, которая нас волнует ещё больше, чем эта сделка — будущие игры Bethesda, анонсированные и неанонсированные, которые выйдут на Xbox и ПК, включая Starfield — новую горячо ожидаемый космический эпик, находящий в разработке внутри Bethesda Game Studios.

из блога Microsoft

Сделку оценивают в 7,5 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, это самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии.

В Bethesda отметили, что соглашение должно повлиять на компанию только в лучшую сторону, а процесс разработки текущих игр не изменится.

Самое главное — мы всё ещё Bethesda. Мы работаем над теми же играми, что и вчера, их делают те же студии, с которыми мы работали годами, и все эти игры будут изданы нами.

Пит Хайнс
вице-президент по маркетингу Bethesda

Вице-президент по маркетингу Bethesda отметил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft. В то же время Хайнс уверен, в том, что у двух сторон общее представление о будущем и о создании игр.

Да, это большое изменение для нас. Но после того, как мы потратим минуту на то, чтобы осознать масштабы этой сделки, мы продолжим делать то, что мы знаем и любим: создавать отличные игры. Мы будем пробовать новое. Мы будем работать с той же страстью, а страсть наших фанатов будет делать этот процесс ещё лучше.
И вскоре дискуссии уйдут в сторону от этой сделки, и мы снова заговорим об играх. Тогда я вернусь с ответами на вопросы, которые вас волнуют. Расскажите больше про Deathloop. Когда мы увидим больше Ghostwire? Как The Elder Scrolls Online обновят в четвёртом квартале? Я хочу увидеть больше дополнений к DOOM Eternal. И КОГДА ВЫ УЖЕ НАКОНЕЦ РАССКАЖЕТЕ ПРО STARFIELD?
Меня вдохновляют эти обсуждения и я с нетерпением жду возможности поговорить с вами об этом и многом другом. В ближайшие недели, месяцы и годы.

Пит Хайнс
вице-президент по маркетингу Bethesda

В официальном блоге Bethesda сделку также прокомментировал Тодд Говард. Он сообщил, что для консолей нового поколения его студия устроила самое большое обновление своего движка со времён Oblivion, и новые приставки позволят делать ещё более амбициозные открытые миры.

При этом Говард намекнул на то, что соглашение с Microsoft может быть построено не на эксклюзивности.

Как и наша предыдущая форма сотрудничества, эта не строится вокруг одной системы или одного экрана. Мы в обеих компаниях верим в фундаментальную силу игр, в из способность связывать, давать возможности и дарить радость.И мы верим в то, что мы должны давать доступ к нашим трудам всем — независимо от того, где вы живёте или на чём играете. Независимо от размера экрана, вашего контроллера или способности использовать его в принципе.

Тодд Говард
глава Bethesda Game Studios

Стоит отметить, что на момент написания заметки Bethesda разрабатывает два временных эксклюзива PS5 — Ghostwire Tokyo и Deathloop. Вероятно, эти сделки не будут пересмотрены.

21 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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