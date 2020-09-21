Как Коломойский отмывал деньги в США — доклад Министерства финансов США

Пять крупнейших банков мира — JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций.

Данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, описывают транзакции на сумму около $ 2 трлн.

Более 2,5 тыс. Документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые могли помешать им перечислять свои деньги на Запад. В списках есть и Игорь Коломойский — одиозный олигарх и международный преступник.

Документы были слиты американской медиакомпанией Buzzfeed News и переданы группе ICIJ, объединяющей журналистов-расследователей со всего мира, которая распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки направляют отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) клиентов в органы власти.

В частности с 2012 по 2017 Bank of New York Mellon перечислил более $ 263 млн для компаний, подконтрольных эксвладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому. Наибольшую часть суммы на более $ 202 млн перевели в декабре 2015 года и январе 2016 года сингапурские компании Louis Dreyfus Commodities Asia в виде трансфертов, и их сейчас расследуют правоохранительные органы Украины. Средства были направлены на счет ПриватБанка на Кипре Claresholm Marketing Ltd, британской подставной компании на Виргинских островах, которая занимала центральное место в схеме отмывания денег Коломойского. Для получения средств ПриватБанк Кипр использовал свой корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon сообщил об операциях как подозрительных в августе 2017 года.

Всего с 2012 по 2017 годы 34 банка сообщили о 277 подозрительных транзакций на $ 308 млн. для Коломойского. Часть средств поступало из СЩА.

Однако это еще не все обнародованные суммы денег, которые Коломойсий отмывал за рубежом. Журналисты утверждают, что денег может оказаться гораздо больше.