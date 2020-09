У россиян будут принудительно изымать жилье Аргентинский кокаин поставляли в Думу и Совет Федерации РФ — расследование » Как Коломойский отмывал деньги в США — доклад Министерства финансов США Пять крупнейших банков мира — JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций. Данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, описывают транзакции на сумму около $ 2 трлн. Более 2,5 тыс. Документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые могли помешать им перечислять свои деньги на Запад. В списках есть и Игорь Коломойский — одиозный олигарх и международный преступник. Документы были слиты американской медиакомпанией Buzzfeed News и переданы группе ICIJ, объединяющей журналистов-расследователей со всего мира, которая распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах. Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки направляют отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) клиентов в органы власти. В частности с 2012 по 2017 Bank of New York Mellon перечислил более $ 263 млн для компаний, подконтрольных эксвладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому. Наибольшую часть суммы на более $ 202 млн перевели в декабре 2015 года и январе 2016 года сингапурские компании Louis Dreyfus Commodities Asia в виде трансфертов, и их сейчас расследуют правоохранительные органы Украины. Средства были направлены на счет ПриватБанка на Кипре Claresholm Marketing Ltd, британской подставной компании на Виргинских островах, которая занимала центральное место в схеме отмывания денег Коломойского. Для получения средств ПриватБанк Кипр использовал свой корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon сообщил об операциях как подозрительных в августе 2017 года. Всего с 2012 по 2017 годы 34 банка сообщили о 277 подозрительных транзакций на $ 308 млн. для Коломойского. Часть средств поступало из СЩА. Однако это еще не все обнародованные суммы денег, которые Коломойсий отмывал за рубежом. Журналисты утверждают, что денег может оказаться гораздо больше.

загрузка...