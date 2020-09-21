Инсайдер рассказал, как сын принца Гарри и Меган Маркл называет дедушку

На прошлой неделе день рождения праздновал принц Гарри. Он устроил конфренцию по зуму с некоторыми из членов королевской семьи. В онлайн-встрече принял участие и маленький Арчи. Сын принца Гарри и Меган Маркл, которому год и четыре месяца, осчастливил своего дедушку, принца Чарльза, одним словом. Как сообщает британская газета The Sun, ребенок мило назвал его «па».

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи и королевской семьейСогласно статье, опубликованной в The Scottish Sun, герцог Корнуольский был «в восторге», когда Арчи появился во время видеозвонка. Во время онлайн-разговора герцог Сассекский задул свечи на праздничном торте, приготовленном его женой.

Это было очень приятно. Гарри рассказал семье, как сильно скучал по ним. Меган испекла торт, а Гарри задул свечи. Арчи рассмешил их,



— сказал источник о виртуальной встрече.

Известно, что малыш Арчи уже выучил несколько слов, таких как «мама», «книга» и «собака». Звеездные родители также поделились, что он любит играть в прятки. Королева обожает внука и любит общаться с семьей по зуму.

С тех пор, как Меган и Гарри сложили с себя королевские обязанности, герцоги Сассекские обосновались в Монтесито, который расположен в часе езды от Лос-Анджелеса. Они также подписали крупную сделку с Netflix и планируют выпускать фильмы и сериалы для видеосервиса. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят внушительные гонорары. Видимо, из этих денег они смогли вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от помощи принца Чарльза.