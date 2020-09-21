Эмили Ратаковски снялась топлес в журнале и фото получило сразу же отличные отзывы у читателей.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала V Magazine. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых снимках 29-летняя манекенщица позирует перед камерой топлес в плавках на высокой талии. При этом обнаженные части тела Ратаковски прикрыла руками. Публикация набрала 840 тысяч лайков.

Автором съемки выступил дуэт голландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh), чьи работы неоднократно попадали на страницы Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментарих. «Мне очень нравятся эти снимки», «Ты потрясаешь меня», «Очень горячо», «Невероятная красота», «Одни из твоих лучших фотографий», — высказывались они.