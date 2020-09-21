COVID стремительно распространяется среди студентов Израиля

В последние дни многие йешивы сообщают о вспышках COVID-19. Руководство учебных заведений сообщают о потере контроля над ситуацией из-за массовых заражений среди студентов. В течение дня поступают сообщения о том, что очередная йешива пала жертвой “короны”. Выясняется, что многие главы йешив, сотрудники и студенты заражены опасным вирусом.

Накануне Рош-а-Шана у главы йешивы “Кнессет Йехезкель” раввина Баруха Мордехая Эттингера был обнаружен COVID-19. Однако гаон находился в хорошем состоянии и молился вместе с учениками йешивы.

Из 300 учеников заболели 250. Молитвы проходили по плану в бейт мидраш.

В йешиве “Кирьят Мелех” тоже много зараженных. Глава йешивы гаон Яаков Карп также болен COVID-19.

В йешиве “Орхот Тора” в Бней Браке около 100 больных. Инфицированные студенты молились в отдельном здании, а молитвы йешивы шли по плану. Раввин Йехиэль Келлерман был признан позитивным на COVID-19. Заболевшие студенты молились в его доме на Рош а-Шана.

В йешиве “Коль Тора” в Иерусалиме также около сотни заболевших.

Йешива “Гродна” в Беэр Яакове увеличила статистику по вирусу до 250 человек.

Следует отметить, что после каждого большого собрания в йешивах, количество больных стремительно возрастает.

https://mignews.com/news/health/world/210920_103211_35064.html