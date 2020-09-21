Аутизм у мужчин и женщин развивается по-разному — ученые

У аутичных мужчин и женщин дисбаланс возбуждения-торможения по-разному влияет на работу медиальной префронтальной коры, отвечающей за обработку социально-коммуникативной информации. У аутичных женщин дисбаланс проявляется менее ярко, благодаря чему они способны лучше компенсировать или маскировать коммуникативные трудности, свойственные людям с аутистическими расстройствами. Об этом в статье, опубликованной в журнале eLife, сообщили исследователи, которые с помощью визуализации мозга нашли подтверждение этому феномену и маркер для его обнаружения у будущих пациентов.

Аутизм — это расстройство, которое диагностируется в раннем детстве и влияет на общение человека и процессы его социализации. Считается, что развитие некоторых форм аутизма вызвано дисбалансом активности мозга в сторону гипервозбудимости нервных клеток в медиальной префронтальной коре, которая обеспечивает социальное поведение. Вероятно, возникновение дисбаланса, связано с полом, потому что мутации, вызывающие аутизм, происходят либо в генах, которые расположены на половых хромосомах, либо в генах, которые чувствительны к влиянию андрогенных гормонов (гормоны, которые обычно влияют на типично мужские черты). Но подобные мутации встречаются не у всех людей с аутизмом, поэтому ученые искали другие маркеры, которые бы подтверждали теорию дисбаланса активности при формировании симптомов аутизма и разницу их проявления у мужчин и женщин.

Ставрос Тракошис (Stavros Trakoshis) из Центра нейробиологии и когнитивных систем в Италии и его коллеги провели сложное трехэтапное исследование дисбаланса активности мозга при аутизме. Сначала с помощью компьютерного моделирования и эксперимента со взрослыми самцами мышей, у которых формировали гипервозбуждение мозга, воздействуя вирусами на нервные ткани (хемогенетический метод), ученым удалось определить на снимках мозга маркер соотношения торможения к возбуждению, — коэффициента Херста (H), который уменьшается по мере увеличения возбужденных нейронов (p <0,0001).

Далее исследователи провели фМРТ-сканирование мозга людей, в ходе которого искали тот же маркер. Участниками этого этапа эксперимента стали 136 цисгендерных взрослых от 18 до 40 лет, среди которых были 33 здоровых мужчины, 34 аутичных мужчины, 34 здоровые женщины и 34 аутичных женщины. Ученые обнаружили, что рассматриваемый маркер снижается в группе аутичных мужчин и совпадает с гипервозбуждением медиальной префронтальной коры головного мозга (p = 0,036).

Ученые заключили, что у аутичных мужчин по сравнению с аутичными женщинами дисбаланс возбуждения-торможения влияет на работу медиальной префронтальной коры сильнее и вызывает более тяжелые симптомы аутизма (p = 0,036). Примечательно, что функционирование этих областей мозга сильно зависит от андрогенных гормонов, поэтому аутичные женщины оказались способными компенсировать или маскировать во внешнем поведении имеющиеся у них трудности общения и социализации. У аутичных женщин усиление маскировки было тесно связано с увеличением H (r = 0,60, p = 0,001), однако у аутичных мужчин не было выявлено значимой связи (r = −0,10, p = 0,63).

Авторы считают, что их маркер доказал свою эффективность и в дальнейшем может использоваться в качестве метода нейровизуализации для определения дисбаланса активности при аутизме.