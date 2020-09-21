Аргентинский кокаин поставляли в Думу и Совет Федерации РФ — расследование

Центр «Досье» обнародовал доклад с массивом информации по кокаиновому делу аргентинского происхождения. Поставки по всей видимости осуществлялись дипломатической почтой для членов Госдумы России.

В исследовании, с которым ознакомились «Открытые медиа», особо отмечается нежелание следственной бригады исследовать причастность к преступлению фигурирующих в деле сотрудников центрального аппарата МИД РФ, а также искать поставщиков и адресатов партии кокаина, которую переправляли в Россию. Авторы доклада сообщают, что в распоряжении Центра «Досье» оказались материалы официальных уголовных дел России и Аргентины, в том числе аудиозаписи 402 часов телефонных переговоров фигурантов. Докладчики выявили многочисленные нестыковки в официальной версии.

Они считают, что следователи всячески стараются замять «кокаиновое дело», ограничившись судом над посредниками, которые вряд ли являются главными организаторами или бенефициарами наркотрафика.

Свой человек на Смоленской площади

Следователи считают Андрея Ковальчука мошенником, втёршимся в доверие к сотрудникам разных российских посольств, на протяжении десяти лет одаривавшим их подарками и просившим о взаимных услугах. При этом каждый из опрошенных знал Ковальчука «по-своему»: для одних он был сотрудником службы безопасности посольства России в Германии, для других — берлинского представительства «Россотрудничества», для третьих — полковником российской военной разведки (ГРУ), Службы внешней разведки (СВР) или ФСБ России. Для главного советника консульского департамента МИД РФ Александра Дудки, например, Ковальчук был вице-президентом «Клуба русских православных меценатов в Берлине». Из доклада следует, что Ковальчук не случайно взаимодействовал именно с посольствами, а партию пытался переправить на московскую базу МИД РФ. Свидетели говорят о давних и тесных связях предполагаемого наркоторговца с обитателями здания на Смоленской площади.

Авторы исследования констатируют: не может не вызывать вопросов «поведение высокопоставленных сотрудников консульского департамента МИДа — Александра Дудки, Льва Паузина и Александра Незимова, которые рассказывали Ковальчуку о перемещениях спецтранспорта, выписывали ему пропуска в здание министерства, знакомили его с нужными людьми и оказывали ему другую помощь».

Судя по показаниям свидетелей, особо тесные связи у Ковальчука были с Дудкой: их встречи проходили в кабинете последнего, куда тот выписывал своему знакомому пропуск. Дудка, согласно приведённым в докладе фрагментам его показаний, имел с Ковальчуком как финансовые отношения (якобы давал деньги для лечения родственника, платил за лекарства из Германии), так и рабочие (помогал устраивать на работу в посольства знакомых, сообщал о некоторых передвижениях посольского транспорта и проч.). В частности, согласно докладу, Дудка обещал Ковальчуку помочь найти дипломатический автомобиль для перевозки в Берлин «10 больших коробок». В докладе отмечается: высокопоставленные помощники Ковальчука до сих пор остаются на госслужбе.

Опиум для народных избранников

В докладе также приводятся показания Михаила Казанцева, бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД, с которым Ковальчук обсуждал поиски частного самолета для перевозки в Европу «шкур морских котиков» (под видом шкур пытались переправить кокаин). Казанцев видел у Ковальчука удостоверение полковника СВР. В показаниях Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии кокаина. Якобы в 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и «настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию, при этом Ковальчук не говорил, что должен привезти кофе и сигареты, а подтвердил, что в чемоданах находился кокаин».

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», — такие показания Казанцева приводятся в докладе.

Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов. Действительно, в привезённых в Москву чемоданах были спрятаны отслеживающие передвижение датчики GPS, но следователи не стали выяснять, куда будет двигаться партия, ограничившись задержанием двух предпринимателей, прибывших на склад МИДа, рассказал ОМ адвокат Ковальчука Абубакар Вадаев. Версию о том, что опиум предназначался для парламентариев, Вадаев называет «чушью», утверждая, что в материалах дела никакие депутаты и сенаторы не упоминаются. Агент или аферист?

Сам Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказал журналистам, что был агентом российских и немецких спецслужб, якобы он даже принимал участие в операции по присоединению Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью. Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Петр Польщиков, который был найден мёртвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве. Адвокат Владимир Жеребенков, защищавший Ковальчука на стадии предварительного следствия, в разговоре с «Открытыми медиа» назвал своего подзащитного жертвой игр спецслужб. «В каждом [российском] посольстве четыре службы: МИДовцы, Служба внешней разведки, ФСБ и ГРУшники.

Вот четыре службы, которые между собой грызутся и подставляют друг друга», — сказал ОМ защитник Ковальчука, предполагая, что тот пострадал из-за конкуренции между компетентными органами. По предположению Жеребенкова, Ковальчук из этих служб был ближе всего к ГРУ (позже переименованное в ГУ Генштаба). В докладе Центра «Досье» приводятся показания пасынка Ковальчука, где тот говорит, что видел в берлинской квартире отчима значок чёрной летучей мыши. Описываемая эмблема является символом российской военной разведки. Перспективы правосудия Жеребенков согласен с авторами доклада, что в деле много неувязок.

Например, разнятся данные по весу обнаруженного кокаина. Более того, говорит адвокат, Ковальчук не является гражданином России, у него украинский паспорт (а по данным Центра «Досье» у него вообще нет никакого гражданства) — то есть у ФРГ не было оснований выдавать его России. Из-за всех хитросплетений и нелепостей в деле вину Ковальчука очень сложно доказать, выразил уверенность Жеребенков. Адвокат Вадаев также указывает на тот факт, что склад школы, на которой хранились чемоданы, относится к юрисдикции Аргентины, поэтому дело, считает он, не подсудно России.

В кокаиновом деле ещё трое обвиняемых: бывший завхоз посольства в Аргентине Али Абянов, который, по версии следствия, принял у Ковальчука чемоданы и хранил их в посольском помещении, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли за грузом на склад МИДа уже в Москве. В понедельник Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста всем четверым фигурантам, которые содержатся в московском СИЗО, сказал ОМ адвокат Вадаев.

Кроме того, Мосгорсуд в этот же день рассмотрит представление прокурора, который не согласился с передачей дела на рассмотрение из Солнцевского в Дорогомиловский суд Москвы. Защита Ковальчука будет настаивать на суде присяжных и полном его оправдании. А также поднимает вопрос о безопасности обвиняемого. Адвокат Вадаев утверждает, что в прошлом году кто-то пытался отравить Ковальчука в СИЗО, но два сокамерника смогли его спасти.

cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n3/centr-dose-chast-argentinskogo-kokaina-mogla-prednaznachatsya-dlya-dumy-i-sovfeda-no-adresatov-ne-iskali/