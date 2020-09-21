Американский автодизайнер показал автомобиль будущего

Известный в западных странах неординарными концептами автомобилей дизайнер Адам Шактер презентовал очередную свою работу. Его машина-трансформер получила наименование CarGo.

Очередной многофункциональный автомобиль художник Адам Шактер показал в качестве главного транспортного средства всех будущих населенных пунктов планеты, потому как оно не требует большого умения в обслуживании и управлении. Рассматривая продемонстрированную работу дизайнера, некоторые пользователи мировой Сети назвали CarGo «машиной-муравьем» из-за ее предназначения и компактных габаритов. Функционирует такой четырехколесный проект благодаря электрическому агрегату и обладает аккумуляторной батареей.

Согласно задумке автора, одного заряда батареи достаточно для преодоления 180 км на максимальной скорости. В список оснащения входит механизм автономного управления, который самостоятельно отвезет человека, куда ему необходимо. Задняя раскладная платформа позволяет переоборудовать модификацию в удобный пикап, а если, к примеру, водителю не нужно что-либо перевозить, задний борт достаточно поднять в исходное положение. О сроках сборки серийного CarGo ничего неизвестно.