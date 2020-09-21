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Актриса голой прогулялась по Москве и попала в больницу

Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Актриса и телеведущая Хильда Кармен была госпитализирована в психоневрологический диспансер после прогулки обнаженной по проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.
27-летняя Кармен, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Качели», «Хвалебная речь Денису Кораблеву», «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью» и «Свидание», а также тем, что ведет шоу о путешествиях на одном из телеканалов.
Некоторое время назад пользователи социальных сетей опознали ее в девушке, которая прогуливалась голой по проезжей части в городе Раменском, Московская область, и попала на видео.
По данным РЕН ТВ, бригада скорой медицинской помощи прервала прогулку актрисы и доставила ее в психоневрологический диспансер. Там образец ее крови был подвергнут анализу. В ней не было обнаружено запрещенных веществ.

«Вероятно, у женщины случился нервный срыв», — сообщает телеканал.

21 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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