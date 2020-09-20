Трампа попытались отравить

Американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

При изучении корреспонденции, которая проводится вне Белого дома, в одной из посылок обнаружили яд рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.

Секретная служба США, охраняющая главу государства, начала расследование. Также следственные мероприятия проводит ФБР. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.