После Дэниэла Крейга.
По сообщениям портала The Vulcan Reporter, на пост агента 007 Джеймса Бонда заступит Том Харди. Официально его имя продюсеры объявят в ближайшее время.
Дэниэл Крэйг завершит свой пост в ноябре с фильмом «Не время умирать».
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Том Харди может стать новым агентом 007
После Дэниэла Крейга.
По сообщениям портала The Vulcan Reporter, на пост агента 007 Джеймса Бонда заступит Том Харди. Официально его имя продюсеры объявят в ближайшее время.
Дэниэл Крэйг завершит свой пост в ноябре с фильмом «Не время умирать».
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