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Том Харди может стать новым агентом 007

Том Харди может стать новым агентом 007

После Дэниэла Крейга.

По сообщениям портала The Vulcan Reporter, на пост агента 007 Джеймса Бонда заступит Том Харди. Официально его имя продюсеры объявят в ближайшее время.

Дэниэл Крэйг завершит свой пост в ноябре с фильмом «Не время умирать».

20 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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