Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне Джамала показала детей » Том Харди может стать новым агентом 007 После Дэниэла Крейга. По сообщениям портала The Vulcan Reporter, на пост агента 007 Джеймса Бонда заступит Том Харди. Официально его имя продюсеры объявят в ближайшее время. Дэниэл Крэйг завершит свой пост в ноябре с фильмом «Не время умирать».

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