Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным. Об этом сообщает РБК.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества», — заявил химик в эфире телеканала «Дождь».

Мирзаянов отметил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и заявил, что его симптомы были похожи на те, на которые жаловался Навальный. «Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров», — сказал химик.

По его словам, в общей сложности на восстановление Навальному может потребоваться около года.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).