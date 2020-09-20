Прирост зараженных коронавирусом во Франции достиг максимума с начала пандемии

Франция, как и Британия, продолжает бить собственные «рекорды» по числу зараженных коронавирусом, что позволяет с уверенностью говорить о приходе второй волны эпидемии.

Как сообщает санитарная служба Santé publique, за последние сутки выявили почти 13,5 тыс. новых случаев заболевания, — это стало абсолютным максимумом для страны.

Немногим меньше, но все равно рекордно много случаев было зафиксировано накануне, — 13 215 за сутки.

Общее число зараженных превысило 442 тыс., и кривая заболеваемости неуклонно ползет вверх.

При этом вирус определенно стал менее смертоносным, — за сутки скончались 26 человек, хотя на пике первой волны счет жертвам шел на сотни. За все время пандемии вирус унес жизни 31 274 граждан Франции.

Напомним, за последние сутки в Великобритании выявили 4422 случаев заражения коронавирусом, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая.