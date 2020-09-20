На «женском марше» в Минске задержали более 300 человек

По последним данным правозащитного центра «Вясна», «женский марш» в Минске завершился задержанием 323 человек, большинство из которых являются женщинами.

Силовики окружили женскую колонну, предупредили активисток, что протестная акция не была согласована с властями, а потом начали грубо заталкивать их в автозаки.

Акцию солидарности 19 сентября назвали «блестящим маршем»: участниц призывали приходить в яркой, блестящей одежде. Поначалу марш проходил без активного противодействия силовиков, однако позже к Комаровскому рынку пригнали несколько автозаков и автомобилей.

Число участников «Радио Свобода» и ТАСС оценили примерно в 1000 человек, а Euroradio — примерно в 2000 человек.

По данным РИА Новости, поздно вечером в субботу из советского РОВД в Минске начали выпускать задержанных, оттуда вышли минимум три девушки. Около 30 человек остаются внутри. Одна из задержанных рассказала, что сотрудники милиции использовали нецензурную лексику при общении с женщинами.

Участницами митинга выбрали блестки лейтмотивом своего шествия — так они хотели привлечь внимание к себе и к своим лозунгам. Как и другие протестующие, они добиваются отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.