ЕС перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября

Европарламент опубликовал резолюцию о признании Координационного совета оппозиции «временным представителем народа» Белоруссии и поддержал проведение новых выборов президента.

В документе отмечается, что Брюссель не признает итоги прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

В этой связи ЕС не будет рассматривать Лукашенко как легитимного главу государства уже с 5 ноября, когда истекает его прошлый президентский срок.

«Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», — говорится в резолюции.

В Европарламенте подчеркнули, что в ближайшее время могут быть введены санкции против Лукашенко и его окружения за подавление протестов и нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что в «черном списке», который ЕС готовит в связи с произволом в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, оказались 40 человек. США и евросоюз могут озвучить скоординированные санкции уже на следующей неделе.