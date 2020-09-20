5 профессий, которым рекомендуется иметь визитную карточку

Современные предприниматели предпочитают работать в онлайн-пространстве, так как это удобно, не хлопотно, просто – можно создать страницу своего бизнеса прямо в социальных сетях и ждать первых заказов. Но люди идут на контакт не охотно, особенно к новым специалистам, которые еще не успели раскрутиться и заработать репутацию в своей сфере деятельности.

Набирать клиентов по-прежнему проще всего на улицах, открытых конференциях, брифингах, раздавая именные визитки. Прямое взаимодействие внушает больше доверия, кроме того, визитная карточка отличный инструмент для поиска постоянного места работы.

Кому пригодятся визитки

Эти небольшие изделия помогают производить впечатление солидного человека, они 100% нужны в сфере традиционного бизнеса, то есть когда продажа товаров и предоставление услуг происходит оффлайн. Как клиенты, так и партнеры обязательно оценят качественно разработанные визитки. Они также являются частью делового этикета – есть негласные правила обмена визитками на встречах коллег. Благодаря им можно:

расширить клиентскую базу просто раздавая визитки на руки в местах большого скопления людей или рядом с местом работы;

повысить узнаваемость бренда, прикладывая визитку к каждому заказу;

легко найти работу;

рассказать о себе и повысить уровень доверия клиентов;

выйти на новый уровень продаж.

Визитки нужны менеджерам, спикерам конференций, владельцам малого бизнеса, но сегодня мы рассмотрим более распространенные и популярные профессии, которым рекомендуется иметь визитную карту. Это стоматологи, адвокаты, агенты по недвижимости, личные тренера, и фотографы. Какими же должны быть визитные карточки представителей этих профессий и как их можно использовать.

Для стоматологов

Частные и государственные стоматологические кабинеты нуждаются в хорошей рекламе, поскольку большая конкуренция в этой сфере деятельности заставляет постоянно развиваться и двигаться вперед. Если вы переехали на новое место и существующей базы клиентов недостаточно, чтобы окупить затраты, можете напечатать визитки в forwardprint и начать раздавать их недалеко от нового места работы или попросить своих клиентов передать визитку знакомому, который потенциально может быть заинтересован в услугах.

Для адвокатов

Эта профессия считается прибыльной и популярной, поэтому студенты охотно идут оканчивать высшие учебные заведения для получения юридического образования. Многие из них после окончания решают открыть свое дело и правильно поступают, только без рационального подхода процесс набора клиентов идет крайне медленно. Ускорить его может печать и раздача визиток. Действительно хороший адвокат с помощью такой нехитрой и недорогой рекламы сможет быстро выйти на желаемый уровень заработка.

Для агентов по недвижимости

Специалисты этой профессии также являются очень востребованными на рынке труда, ведь операции с недвижимостью всегда интересовали население, а процент агента всегда высокий. Зато это гарантия юридической чистоты будущего жилья и добросовестности владельца, поэтому услугами агентов активно пользуются люди. Никогда не знаешь, где может понадобиться визитка, поэтому желательно брать их с собой каждый раз выходя из дома.

Для личных тренеров

Популярность правильного питания и любовь к здоровому образу жизни одолевает население. Те, кто хотят выглядеть красивыми и подтянутыми, обязательно обращаются за консультацией к личным тренерам. Вот тут уже ваш черед – распространяйте информацию об уникальных предложениях вашего заведения, чтобы превратить прохожего в постоянного клиента. Важно выбрать полиграфию, которая учтет специфику той или иной профессии и сможет предложить несколько действительно классных и креативных вариантов. Качественно выполненные визитки точно не отправятся в урну.

Для фотографов

В этой сфере деятельности многие находят отдушину – это настоящее удовольствие творить прекрасное и получать за это деньги. Но набрать клиентов на первых порах не так просто, многие работают с моделями на TFP условиях, то есть за взаимную рекламу. Так что обязательно иметь с собой визитную карточку, чтобы про вас не забыли и не потеряли контакты. Поводов для привлечения хорошего фотографа масса – день рождения, свадьба, коммерческие съемки, но сначала нужно заявить о себе.