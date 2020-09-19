В Китае началась «репетиция захвата» Тайваня

Китай начал проводить учения вблизи Тайваньского пролива, которые надо рассматривать не как предупреждение, а как репетицию захвата Тайваня. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Отмечается, что 18 сентября начались учения Народно-освободительной армии (НОАК), в ходе которых самолеты НОАК приближались к Тайванью с разных сторон: юго-запада, запада, северо-запада и севера острова. Министр обороны Тайваня Чан Гуаньцюнь заявил, что Пекин использовал 18 боевых самолетов J-10, J-11 и J-16, часть из которых пересекали срединную линию Тайваньского пролива. Считается, что данные учения стали реакцией на визит на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США Кейта Крача.

Газета при этом считает, что НОАК все еще довольно сдержана, так как Китаю следует решительнее отвечать на визиты официальных лиц США. «Каждый раз, когда высокопоставленный американский чиновник посещает Тайвань, истребители НОАК должны оказываться на шаг ближе к острову», — считают в редакции. В случае прибытия госсекретаря США Майка Помпео журналисты призывают провести учения над самим островом, запустив в его сторону ракеты, которые должны пролететь над резиденцией президента Цай Инвэнь.

На последних парламентских выборах Тайваня 11 января победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а ее лидер Цай Инвэнь в тот же день снова одержала уверенную победу на выборах президента. Правящая партия, как и сама Цай, выступают за самостоятельность острова.

Официально объявить о независимости Тайваню мешает угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся туманные формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.