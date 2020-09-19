Ученые рассказали о «разрушительном» влиянии коронавируса на мозг

Заражение COVID-19 может привести к «разрушительным» последствиям для мозга, предупредили ученые.

Исследование провели сотрудники Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона, пишет журнал Nature. Они обнаружили нарушения в системе кровоснабжения мозга у 62% пациентов, которые столкнулись с неврологическими осложнениями после коронавируса. Еще у 31% были спутанность сознания.

Также отмечается, что частым последствием инфекции были инсульт и энцефалит (воспаление головного мозга).