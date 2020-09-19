Стала известна стоимость публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл

Публичное выступление британского принца Гарри и его жены Меган Маркл будет стоить 250 тысяч долларов. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источник.

Стало известно, что изначально чета требовала от 750 тысяч до миллиона долларов, однако затем снизила «ценник», чтобы не потерять потенциальных клиентов. Стоимость выступления супругов сопоставима с ценой на речь членов королевской семьи, хотя принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя придворные полномочия и чины.

При этом супруги потребуют предоставлять информацию обо всех корпорациях, частных лицах, членах организации и госучреждениях или организациях, которые связаны с мероприятием или принимают в нем участие. Кроме того, чету нужно осведомить о других спикерах, присутствующих на мероприятии, а также о способе проведения онлайн-трансляции в случае технических неполадок.