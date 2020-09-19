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Шэрон Стоун повторила сцену из «Основного инстинкта» (фото)

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун спустя 28 лет после его выхода на экраны снялась в позах, по которым она запомнилась всему миру в этом фильме.

На одной из фотографий 62-летняя актриса запечатлена у бассейна. Она будто пытается скрыть улыбку. Ноги в туфлях на шпильках Шэрон опустила в воду.

Еще одна сцена, которую подписчики назвали «новым «Основным инстинктом», показывает, как Стоун сидит, положив ногу на ногу. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неудачно пошутила, выложив в Facebook оригинальный кадр из фильма с Шэрон в этой позе.

19 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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