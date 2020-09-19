Саудовский принц выставил ультиматум нефтяным спекулянтам

Спекулянтам на рынке нефти, которые попытаются играть на снижение на фоне страхов второй волны коронавируса, будет «адски больно».Как сообщает Bloomberg , с таким заявлением вступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман после онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

«Этот рынок никогда не выйдет из-под нашего контроля», — заявил бен Сальман, четвертый сын саудовского короля Сальмана, правящего нефтяной монархией с 2015 года.

«Я хочу, чтобы ребятам на биржевых площадках пришлось прыгать на пределе возможного. Я собираюсь сделать так, что любой, кто решит сыграть на этом рынке, как в казино, будет кричать от адской боли», — заявил Сальман.

Грозный ультиматум нефтяным трейдерам от крупнейшего экспортера «черного золота» в мире прозвучал после того, как цены основных сортов в Лондоне и Нью-Йорке просели в начале сентября, а североморская марка Brent падала ниже 40 долларов за баррель.

Над нефтяным рынком, пережившим беспрецедентное в истории падение спроса весной, снова сгустились тучи коронавируса: число заболевших в Дании и Франции бьет рекорды с начала пандемии, а Израиль первым из стран мира был вынужден ввести повторный карантин.

В сентябрьском докладе ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на 400 тысяч баррелей в сутки. По новой оценке, мировой экономике потребуется 90,5 млн баррелей в день — на 10% меньше, чем год назад.

При этом добыча в не входящих в картель странах растет быстрее, чем предполагалось, и превысит изначальный прогноз на 700 тысяч баррелей в день. «Восстановление производства уже началось в США, Канаде и Латинской Америке в III квартале», — констатировала ОПЕК.

Угрозы саудовского министра — это признак нервозности, считает Мохаммед Дарваза, аналитик Medley Global Advisors.

«Делались важные предположения относительно уровней, на которых был бы сейчас спрос и восстановление, но этого просто не произошло. На месте ОПЕК или Саудовской Аравией я бы беспокоился», — поясняет он.

Спрос на нефть действительно оказался чуть ниже, чем ожидалось, и наблюдаются предпосылки его замедления, заявил после встречи ОПЕК+ представляющий Россию министр энергетики Александр Новак.

Баланс на рынке хрупкий: спрос превышает добычу на 1,5-2 млн баррелей в день, пояснил он: это позволяет сокращать излишки, накопившиеся в хранилищах весной.

Но угроза второй волны требует «держать руку на пульсе», заявил Новак. В противном случае снова может возникнуть избыток.

Угрозы саудовского министра звучат не напрасно. Хедж-фонды постепенно сворачивают ставки на рост нефтяных цен и наращивают игру на снижение, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Объем «коротких позиций» во фьючерсах на нефть WTI с 18 августа по 8 сентября взлетел в 1,5 раза, до 109,6 млн баррелей.

За три недели крупные спекулянты продали «в короткую» контракты на 49 млн баррелей, заключая сделки, которые принесут прибыль при падении цены. Еще 26 млн баррелей хедж-фонды сбросили, закрывая длинные позиции и фиксируя прибыль от ралли.

С августа страны ОПЕК+ начали второй этап сделки, увеличив добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Теперь же саудиты сигнализируют, что «если рынки продолжат ослабевать, группа производителей будет готова еще сильнее сократить производство», говорит Эд Морс, руководитель сырьевой аналитики Citigroup.