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Окурки предложили использовать для утепления домов

Австралийские ученые предложили использовать измельченные окурки от сигарет для сохранения тепла в доме. Их планируют добавлять в глину, из которой делают кирпичи. Соответствующая статья опубликована на портале Materials.

Всего один процент окурков в составе глины может уменьшить энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 миллиардов мегаджоулей. Такие кирпичи станут легче по весу, а их теплопроводность будет ниже.

Чтобы в окурках не оставалось неприятного запаха и вредных бактерий, их будут обрабатывать озоном и ультрафиолетом. Подобная технология, среди прочего, поможет избавиться от тысяч тонн разлагающихся отходов.

19 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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