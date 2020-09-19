Нищим в России стал каждый седьмой. Благодаря мировому кризису и санкционной политике примерно 20% населения России не хватает денег на еду. На одежду не хватает денег у 25%.

Уровень бедности в России резко вырос во втором квартале 2020 года, сообщил в пятницу Росстат. На конец июня за чертой прожиточного минимума оказались 19,9 миллиона человек, или 13,5% населения.Практически каждый седьмой гражданин РФ имел доходы ниже условной «планки», которую Минтруд установил на уровне 12392 рубля для трудоспособного населения, 9422 рубля для пенсионеров и 11423 рубля для детей.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года численность армии «бедных» выросла на 1,3 миллиона человек, или 0,7% от населения.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — объясняет Росстат.

За апрель-июнь россияне обеднели на 8% — рекордно с 1999 года. По данным опроса ВШЭ, 23% столкнулись со снижением зарплат, 15% полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% были отправлены в вынужденные отпуска.

Ситуация могла бы быть еще хуже, подчеркивает Росстат. «В объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 года учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены правительством РФ в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии. Большая их часть была предназначена семьям с детьми. Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», — говорится в комментарии ведомства.

В 2018 году, напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в 2 раза за 6 лет. План достижение национальных целей развития, утвержденный в том же году, с треском провалился.

В 2020 году, согласно плану, число бедных должно было уменьшиться до 11,1% населения, по факту доходы ниже прожиточного минимума получают почти на 2 млн человек больше.