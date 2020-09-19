Меган Маркл расплакалась перед последней встречей с королевой

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл расплакалась перед последним мероприятием, в котором она участвовала перед отъездом из Лондона. Об этом сообщает издание Daily Star.

9 марта принц Гарри и Меган Маркл присоединились к королеве Елизавете II и королевской семье для празднования Дня содружества в Вестминстерском аббатстве — последнего мероприятия, в котором они участвовали в качестве старших членов королевской семьи. Перед празднованием Меган была на встрече с Ассоциацией студентов содружества.

«После ухода студентов она задержалась, — рассказывает один из авторов книги о жизни Меган Маркл и принца Гарри «Обретая свободу» Омид Скоби. — Пришло время прощаться с некоторыми из сотрудников, которые верно служили ей в течение последнего года». По его словам, Меган в слезах обняла сотрудников, понимая, что после визита в Вестминстерское аббатство закончится важный период в ее жизни, и она больше никогда не будет стоять в Букингемском дворце в качестве старшего члена королевской семьи.