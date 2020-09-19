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Изменения во внешности сестер Кардашьян на старом фото озадачили фанатов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась старой семейной фотографией и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке, который датирован 2006 годом, запечатлены сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян в юном возрасте. Знаменитости одеты в бикини разных расцветок и солнцезащитные очки. Публикация набрала почти два миллиона лайков.

Фанатов озадачили изменения, которые с годами произошли с внешностью телезвезд. «Ким была самой красивой до всех этих пластических операций», «Кортни единственная, кто сейчас выглядит так же, как и в молодости», «Хлои выглядит хорошо на снимке. Сейчас она себя уничтожила», «Свиньи с накрашенными губами», «С тех пор было проделано много работы…» — писали они.

19 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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