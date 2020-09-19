Холли Берри рассекретила своего нового бойфренда — это не молодой мальчик и не мультимиллионер. Голливудская звезда встречается с поп-певцом, имя которого мало кому известно.

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри, которая недавно отпраздновала 54-летие, наконец-то рассекретила имя своего нового возлюбленного.

В Instagram-аккаунте актрисы появилось ее фото. На снимке Берри позирует в футболке с именем 50-летнего певца Вана Ханта. Холли также отметила его на фото.

«Теперь вы знаете», – подписала снимок Берри.

Отметим, что ранее Холли заинтриговала своих поклонников снимком, на котором запечатлены ноги актрисы и неизвестного мужчины. В комментариях к фото тогда все стали гадать: кто же новый спутник жизни Берри?

Но теперь Холли решила раскрыть все карты, чем и порадовала любопытных подписчиков.

У армии поклонников не осталось сомнений насчет романа пары, когда в аккаунте музыканта они нашли их с Холли совместное фото. На трогательном снимке, который Хант опубликовал еще в конце августа, актриса целует его в щеку.