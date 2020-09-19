Facebook подозревают в шпионаже за пользователями в Instagram через камеры смартфонов

Об этом сообщает Bloomberg, передает Укринформ.

Издание отмечает, что иск появился в июле, после сообщений СМИ о том, что приложение для обмена фотографиями имело доступ к камерам iPhone, даже если они не использовались активно.

Facebook опроверг эти сообщения и указал причину доступа к камерам — программная ошибка в коде. Она повлекла возникновение ложных сообщений о том, что Instagram имеет доступ к камерам iPhone.

В жалобе, которую пользовательница приложения Британи Кондити подала в Федеральный суд Сан-Франциско, утверждается, что использование камеры является преднамеренным и осуществляется с целью «сбора ценных данных пользователей Instagram, к которым приложение обычно не имеет доступа».

Там также отмечается, что «получая очень частные и интимные личные данные о своих пользователях, в том числе о частной жизни в собственном жилье», Instagram и Facebook могут собирать «ценные сведения и проводить маркетинговые исследования».

Facebook отказался комментировать инцидент.