Джессика Симпсон ошеломила результатами похудения

Певица опубликовала пикантное фото.
Популярная американская певица Джессика Симпсон порадовала поклонников довольно откровенным фото.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором похвасталась результатми своего экстремального похудения.
На снимке, похудела на 45 килограммов Джессика позирует в белом облегающие боди, сидя на стуле.
Под фото певица анонсировала вечерний эфир, в котором она планирует рассказать о любимых новые стили осени.
Поклонники оценили изящные формы Симпсон и удивились результатам ее преобразования.
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