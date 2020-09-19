Ученые рассказали о «разрушительном» влиянии коронавируса на мозг Дженнифер Лопес порадовала поклонников смелым снимком в купальнике » Джессика Симпсон ошеломила результатами похудения Певица опубликовала пикантное фото. Популярная американская певица Джессика Симпсон порадовала поклонников довольно откровенным фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором похвасталась результатми своего экстремального похудения. На снимке, похудела на 45 килограммов Джессика позирует в белом облегающие боди, сидя на стуле. Под фото певица анонсировала вечерний эфир, в котором она планирует рассказать о любимых новые стили осени. Поклонники оценили изящные формы Симпсон и удивились результатам ее преобразования.

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