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Джессика Симпсон ошеломила результатами похудения

Певица опубликовала пикантное фото.

Популярная американская певица Джессика Симпсон порадовала поклонников довольно откровенным фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором похвасталась результатми своего экстремального похудения.

На снимке, похудела на 45 килограммов Джессика позирует в белом облегающие боди, сидя на стуле.

Под фото певица анонсировала вечерний эфир, в котором она планирует рассказать о любимых новые стили осени.

Поклонники оценили изящные формы Симпсон и удивились результатам ее преобразования.

19 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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