Дженнифер Лопес порадовала поклонников смелым снимком в купальнике, где видно все ее прелести. Популярная певица и актриса показала откровенный кадр на пляже и восхитила своих поклонников. 51-летняя звезда выглядит просто идеально.

Звезда позировала на берегу моря в пикантном бикини. Фото она разместила в своем Instagram.

51-летняя Джей Ло лежит на пляже и смотрит вдаль. На ней микро-купальник розового цвета.

«Чувствую себя золотой. Последние несколько мгновений лета», — подписала кадр артистка.

Поклонники назвали певицу роскошной, а ее тело шикарным.

Публикация получила почти 1,9 миллиона лайков и 10,4 тысячи комментариев.