Умер автор книги «Форрест Гамп»

Американский писатель Уинстон Грум, автор книги «Форрест Гамп», умер в США на 78-м году жизни. Об этом сообщает CNN.

Писатель умер в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама. Причина смерти не уточняется.

«В данный момент я не знаю деталей, но да, Уинстон Грум умер прошлой ночью. Мы очень скорбим, узнав об этом. Он настоящая икона в нашем городе», — заявила мэр города Карин Уилсон.

Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, снятый по одноименному роману Грума 1986 года, получил шесть премий «Оскар», в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер» (Том Хэнкс). История о Форесте Гампе стала самой популярной работой автора благодаря экранизации.