Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках и на украинском

Знаменитый американский актер Сэмюэл Л. Джексон научил своих поклонников ругаться на 15 языках, в том числе и на украинском. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter.

Все дело в том, что сейчас в США проходит предвыборная кампания – в ноябре Штаты выберут нового президента. Знаменитости активно выражают свои взгляды в соцсетях, а также призывают людей голосовать. Сэмюэл Л. Джексон поддержал кампанию #GoodToVote и призвал всех регистрироваться для голосования на предстоящих выборах, перейдя на сайт HeadCount.

Джексон разместил ссылку на регистрацию и заявил: если по ней перейдет 2500 человек, он научит пользователей Сети ругаться на 15 языках. Что и произошло, и актеру пришлось выполнять обещание.

Для своего задания Сэмюэл выбрал достаточно редкие для среднестатистического американца языки: чешский, вьетнамский, суахили, маори и многие другие. Среди перечня ругательств была фраза и на украинском – «Пішов ти!»

Забавным является еще и тот факт, что, по данным портала Buzz Bingo, Сэмюэл занимает третью позицию среди всех актеров, чьи персонажи больше всех ругаются матом в фильмах.