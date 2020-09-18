Сальма Хайек показала свое идеальное фото в купальнике

Звезда Голливуда Сальма Хайек решила пересмотреть свои архивные фото и выбрать по ее мнению лучшее.

Так, на своей странице в Instagram 54-летняя звезда некоторыми из таких снимков поделилась с поклонниками. На фотографиях 1999 года, которые опубликовала Сальма, она позирует в коричневом купальнике, демонстрируя свою фигуру.

Эти фото были сделаны в рамках европейской рекламной кампании купальников H & M 1999 — заметила под фото актриса.

Поклонники оценили вид 33-летней Хайек, которая тогда только начинала свою кинематографическую карьеру, и заметили что она не изменилась с тех пор.