Преимущества казино Фёрст

First Casino выглядит очень привлекательной платформой. Игрокам стоит обратить внимание на преимущества этого азартного клуба. Несомненно, это круглосуточное обслуживание клиентов, большое портфолио игр, а также заманчивые бонусы и акции.

Для новых игроков в Фёрст казино онлайн предоставляется приветственный бонус в размере 111% от вашего депозита. Плюсом к этому прилагаются еще 111 бесплатных вращений. Бонус необходимо отыграть 30 раз перед выводом. Минимальный депозит для участия в акции составляет 100 гривен. Другие рекламные акции в First Casino состоят в основном из бонусов за повторную загрузку или

Игровые автоматы в First Casino

Как уже упоминало, Фёрст казино имеет в своей коллекции довольно уникальные игры для казино. В первую очередь это малоизвестные и недооцененные онлайн-слоты от Play Pearls, о которых особенно стоит знать. Кроме этого в казино вы найдете онлайн-игры от провайдеров с мировым именем: Endorphin, Netent, Microgmaing, Playson, AlpsGames, Betsoft, Igrosoft и многие другие.

Однако помните, что игровые автоматы — это еще не все! Вы также можете поиграть в настольные и карточные игры. Вы найдете видео покер, несколько вариантов рулетки и блэкджека. Вы также можете играть с живым дилером.

Почувствуйте себя в зале, не выходя из дома!

Мобильный сайт Фёрст казино

Версия для мобильных телефон и планшетов также разработана хорошо и при ее использовании не возникают никакие проблемы. Навигация легкая и простая, что дает вам возможность играть где угодно и с любого удобного для вас устройства.

Способы оплаты

Игроки могут использовать для пополнения счета и вывода средств платежные карты Visa и MasterCard. Кроме того, у вас есть возможность использовать Приват24. Все операции проходят без задержек и в безопасной форме. Это возможно благодаря использованию системы шифрования данных SSL, которую использует данный ресурс.

Служба поддержки в First Casino доступна 24 часа в сутки. У пользователей есть несколько каналов связи с операторами — это электронная почта, телефон или онлайн-чат. Все ассистенты являются профессионалами, и в считанные минуты помогут вам справиться с проблемой, что возникла.

First Casino будет прекрасным выбором для пользователей, которые ищут хорошую базу с играми в сочетании с интересными бонусными предложениями. Не размышляйте так долго! Регистрируйтесь уже сейчас и наслаждайтесь игрой с платформой First Casino!