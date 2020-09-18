Обвал рубля продолжается

Рубль возобновил снижение на Московской бирже в четверг и вошел в топ-3 валют-аутсайдеров на развивающихся рынках на фоне заявлений Еврокомиссии и Европарламента, призвавших к усилению санкций против России.Несмотря на дорожающую нефть, курс доллара снова поднялся выше 75 рублей, а евро закрепился над отметкой 89.

Котировки Brent, взлетевшие на 5% в среду, выросли еще на 2,5% в четверг и обновили 2-недельные максимумы — 43,4 доллара за баррель. Но этого хватило лишь на то, чтобы затормозить снижение рубля, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

К 23.19 мск курс доллара с расчетами «завтра» вырос на 23 копейки, до 75,2250 рубля, а ранее поднимался до 75,45 рубля. Евро подорожал на 52 копейки, до 89,08 рубля.

Большинство валют EM дорожают к доллару: южноафриканский ранд прибавил 0,35%, бразильский реал — 0,2%. Результат хуже рубля в четверг показали лишь турецкая лира (-0,6%) и колумбийский песо (-0,8%). На российский рынок давит «усиление санкционной риторики», говорит замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В четверг Европарламента подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом остановить проект «Северный поток-2», ужесточиьт санкционный режим и пересмотреть отношения с Россией.

Европарламент осуждает попытку убийства Алекся Навального с помощью запрещенного химического оружия и «призывает немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО», говорится в документе.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию. Подавление социального инакомыслия усиливается безнаказанностью полиции и сил безопасности, а также нежеланием судов привлекать к ответственности настоящих виновных», — подчеркивают европарламентарии.

21 сентября на заседание Совета ЕС соберутся министры иностранных дел Евросоюза, которые, как ожидается, рассмотрят создание «списка Навального» — аналогичного американскому «списку Магнитского» перечня лиц, причастных к нарушениям прав человека.

«Рубль больше коррелирует с санкционными рисками, чем с нефтью, и не исключено, что в пятницу негатив для рубля усилится», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов: «Доллар способен закрыть неделю в диапазоне 75,5-76. У евро сохраняется потенциал закрепления под отметкой 90».

Впрочем, вероятность серьезных санкций — таких, как, например, запрет покупать госдолг или ограничения на работу с долларами и евро для госбанков — рынок, судя по котировкам, оценивает низко, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: доллар около 75 рублей — это примерно равновесное значение курса с учетом того, насколько просел приток валюты от продажи сырья за рубеж.

Если жесткие санкции все же последуют, влияние на рынок будет значительным и близким к ситуации 2014-15 гг, предупреждает Порывай: «В таком негативном сценарии отток капитала может возрасти на 60-100 млрд долларов, что должно транслироваться в ослабление рубля на 10-15 рублей при прочих равных».