Mercedes-Benz представила прототип водородного грузовика

Концерн Daimler (материнская компания Mercedes-Benz) представил седельный тягач, работающий на водородных топливных элементах. Предполагается, что серийная версия, которая поступит в производство после 2025 года, будет иметь запас хода 1000 километров без заправки водородом. С 2023 года компания планирует начать испытывать водородный грузовик вместе с потенциальными клиентами.

Главная альтернатива автомобилям с двигателями внутреннего сгорания — это электромобили. Они быстро набирают популярность, а государства все чаще выступают в их поддержку, предоставляя субсидии на покупку таких машин или даже разрешая им ездить быстрее обычных автомобилей. Но полностью электрические автомобили — не единственные кандидаты на замену бензиновых и дизельных. Самый заметный среди других вариантов — транспорт на водородных топливных элементах. Колеса в таких машинах тоже вращаются от электромоторов, но электричество те получают от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом, которые из-за окислительно-восстановительных процессов создают электрический ток.

Из-за более простой конструкции и других причин чисто электрические автомобили набрали гораздо большую популярность среди производителей, что, в свою очередь, обеспечило гораздо большее финансирование разработкам в этой области. Тем не менее, у водородных автомобилей есть свои преимущества, в том числе быстрая заправка и больший запас хода, поэтому некоторые производители продолжают разработки в этой области и готовят серийные модели.

Daimler представил работающий прототип водородного грузовика, серийная версия которого должна проезжать тысячу километров на одной заправке. Он имеет конструкцию седельного тягача и рассчитан на перевозку до 25 тонн груза. В тягаче установлено два бака для жидкого водорода, каждый из которых рассчитан на хранение 40 килограмм водорода. Водород поступает в блок из двух топливных элементов мощностью по 150 киловатт. Также в машине есть относительно небольшая батарея емкостью 70 киловатт-часов, способная временно предоставлять еще 400 киловатт мощности при подъемах с полной загрузкой и в других ситуациях. Ток с топливных элементов раздается на два мотора, каждый из которых имеет постоянную мощность 230 киловатт и пиковую 330.

Компания показала на видео поездки работающего прототипа, но полноценные испытания с компаниями-клиентами планирует начать с 2023 года. А производство грузовика должно начаться во второй половине 2020-х годов.