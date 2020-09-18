Майли Сайрус разделась на камеру и ждет суд за непристойное поведение

Майли Сайрус разделась на камеру и ждет суд за непристойное поведение — так во всяком случае считают в Калифорнии.

Американская певица Майли Сайрус показала своим подписчикам стриптиз, в результате чего была обругана в соцсетях. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном ролике 27-летняя исполнительница разделась на камеру. Сначала она расстегнула свои штаны, а затем начала снимать майку. После этого Сайрус запечатлела себя топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее публикация набрала почти 300 тысяч лайков.

Подписчики осудили знаменитость за привлечение к себе внимания непристойным поведением. «Ты в своем уме?», «Почему ты это постишь? Мне стыдно на это смотреть», «Это крик о помощи?», «Нам уже стоит начинать движение #спаситемайли?», «Кто-нибудь знает, как это удалить?», «Кажется, она страдает», «Снова под наркотой», «Она психически больна», «Майли, на тебя смотрят дети», — высказывались они.