Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной.

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой объясняется стремлением продемонстрировать наличие «какой-то внешней угрозы», заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радио LRT.

По словам министра, «такой угрозы нет, ее нужно изобрести». Он подчеркнул, что отправка «половины армии» Белоруссии на охрану границ является «отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью».

Также Линкявичюс отметил, что в сложившейся ситуации в Белоруссии «человек, недостаточно разбирающийся в ситуации, принимает неадекватные решения».