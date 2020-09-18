Кристина Агилера рассказала, почему целовалась с Мадонной

Одним из самых ярких моментов премии MTV VMA в 2003 году стало выступление Мадонны с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиотт. Вместе они исполнили песни Like A Virgin и Hollywood. Однако публику впечатлило не только исполнение композиции, но и шоу, устроенное ими во время выступления. Речь, конечно, идет о поцелуях Мадонны со Спирс и Агилерой, которые публика потом обсуждала еще долго. Но если они кого-то и шокировали, то точно не Кристину Агилеру. В этом певица призналась вчера в интервью Зейну Лоу.

Тогда для меня это не было шоком. И сейчас это меня тоже не шокирует,

— сказала 39-летняя звезда.

Мадонна и Кристина Агилера Значение чего-то шокирующего доходит до крайности. Но в то время я, честно говоря, не думала об этом. Ну, целуются две девушки, и что тут такого,

— добавила она.

Знаменитости часто в погоне за эпатажем и популярностью делают из своих выступлений шоу, так что поцелуи — это лишь его часть. Сама Кристина Агилера была замужем и воспитывает двоих детей вместе со своим женихом Мэттью Ратлером. А у Мадонны, которая была замужем дважды и сейчас снова несвободна, есть пятеро детей.

Два года назад, рассказывая об этом поцелуе в эфире радио SiriusXM, Агилера вспомнила, что внимание СМИ к этому эпизоду было несколько странным: тогда пресса писала только о поцелуе Мадонны с Бритни Спирс.

Знаете, почему они вырезали наш поцелуй? Чтобы вызвать реакцию Джастина Тимберлейка (он был бывшим возлюбленным Бритни Спирс. — Прим. ред.). На следующий день я увидела газету и подумала: «Полагаю, что меня оставили в стороне от этой истории»,

— рассказывала она.

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина АгилераНо против намеренного исключения себя из этого эпизода Агилера не возражала. В тот вечер у нее было еще одно выступление — с Дэйвом Наварро они исполнили песню Fighter. И, по словам звезды, оно было не менее потрясающим.