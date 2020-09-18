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Киану Ривз рассказал подробности о четвертой Матрице — это мелодрама

Киану Ривз рассказал о четвертой Матрице

Киану Ривз рассказал подробности о четвертой Матрице — фильм фактически превратили в мелодраму

Голливудский актер Киану Ривз рассказал несколько подробностей о четвертом эпизоде культового фильма Матрица. Звезда заявил, что это будет фильм о любви.

«У нас замечательный режиссер, Лана Вачовски, и она создала прекрасный сценарий лав-стори, очень вдохновляющий», — заявил 56-летний исполнитель роли Нео в научно-фантастической франшизе.

Он также добавил, что Матрица-4 – это будет продолжение истории, а не приквел предыдущих частей.

«Никаких путешествий в прошлое», — сказал Ривз.

18 сентября, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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