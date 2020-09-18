Кардашьян снялась в бикини и озадачила поклонников подписью

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала фото в бикини со своей подругой в честь дня ее рождения и удивила фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и блогерша Стефани Шепард (Stephanie Shepherd) снялись в бикини коричневого цвета с одинаковым принтом в горох. На размещенном кадре они позируют на лужайке на фоне растений. «С днем рождения, жена! Я благодарю каждую секунду, которую мы проводим вместе», — поздравила Кардашьян подругу под постом, который набрал почти два миллиона лайков.

Подпись под публикацией озадачила поклонников 41-летней знаменитости. «Жена? Она что, стала лесбиянкой?», «Вы двое что, поженились? Кажется, я что-то пропустила», «Кортни, ты серьезно?», «Даже если они вместе, разве это плохо?», «Нет, это ее лучшая подруга, посмотрите в сторис», «Я не удивлен», «Окей, а как вы собираетесь делать детей?», «Это не по-настоящему», «Очевидно же, что это не правда», — писали они.