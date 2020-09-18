Как новое руководство МО Украины отправило военных голодать при Зеленском

Пишу пост что бы ответить всем сразу. На данный момент ВСУ имеет право закупать 3 вида сухпайков. 10 норма — старый сухпай который был в 14 году (железные банки, 1 вид рациона). 15 норма — новый сухпай который разработали несколько лет назад (реторт пакеты, много разных рационов).
И 15 норма усиленная — все тоже самое что и в 15 но ещё добавлен химический разогрев и чуть больше еды (дополнительная порция мяса и энергетических добавок типа шоколада или сухофруктов).
15 норма это вот та самая которую полюбили разбирать на всяких видеообзорах и говорить что этот сухпай хорош и космос и вообще.
Когда ввели новые сухпаи, планировалось что усиленный 15 будут сначала давать только в АТО/ООС, просто 15 — при марше или на полигонах (там не нужна хим разогревайка, потому что не надо учитывать маскировку и отсутствие нормального разогрева). И 10 норму должны были «довыбирать» по старым контрактам и на этом с ней покончить. В дальнейшем планировались изменения в постанову КМУ что бы ВСУ вообще отказалась от 10 нормы, и ВСУ покупало только 15 и 15 усиленную норму.
Фото для сравнения. Слева — новый сухпай (не весь, весь не влез) справа — старый сухпай.
Пришли новые лица. И денег, внезапно и неожиданно (сарказм если что), стало не хватать. Поэтому в 2020 году не было ни одной состоявшейся покупки норм 15 и 15-у. Были запасы на складах, почему то когда были мы в мо денег хватало даже для запасов этих сухпаев (тоже сарказм). Но запасы имеют свойство заканчиваться, если их не пополнять. А значит что? Правильно — мо будет закупать дешёвые дерьмовые сухпаи по 10 норме. Тут вот ещё нюанс, «небольшой» такой. Норму 10 выпускает одна из фирм аутсорсеров, которая кормит по старой системе с мохнатых годов нашу армию (и сейчас тоже). И старый сухпай прописан прямо в договорах по Питанию по аутсорсу. То есть МО даже не надо отдельно торговать на прозорро старый сухпай. Они могут просто в рамках договоров на питание брать у аутсорсеров старые сухпаи. Очень удобно, правда? Особенно удобно для муток, ага.
Так вот, денег нет, сухпаи нужны. Логично что нормальные военные вынуждены выкручиваться, кормить то людей все равно нужно. И им реально тупо некуда деваться. Ты или заказываешь по договору старый сухпай, или не будет никакого сухпая. В эту занимательную позу поставлены все комбриги и начпроды. В эту позу поставило их руководство МО.
В 18 году, когда ещё судьба новых сухпаев была не определена, начали разрабатывать альтернативную норму 10, которая была бы лучше старой нормы с железными банками, но без всяких других плюшек типа разогрева, сухофруктов салфеток и т.д. Но что бы была дешевле чем 15 и 15-у. Эта версия 10 нормы была разработана на всякий случай. Но, когда ещё адекваты управляли страной, было принято решение что для армии надо лучшее. И был утверждён новый сухпай, и были выделены деньги на его закупку, ну и далее должно было двигаться по плану описанному выше.
Сейчас, когда денег нет, и когда мо приходится отвечать на неудобные вопросы, вынули эту разработку 18 года, и представили как новую. При чем это ещё надо спасибо сказать что нормальные военные вышли, и хотя бы пытаются вместо старых банок хотя бы эту вариацию протащить. Но это если брать общую ситуацию — то это конечно ппц.
Из лучшего варианта пытаются сделать хотя бы лучший из худшего. Потому что выбора реально нет. МО за год деградировало до уровня 13 года. Руководство как бы говорит военным «денег нет, но вы держитесь там, хорошего вам настроения». Как то так.
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