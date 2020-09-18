Как новое руководство МО Украины отправило военных голодать при Зеленском

Пишу пост что бы ответить всем сразу. На данный момент ВСУ имеет право закупать 3 вида сухпайков. 10 норма — старый сухпай который был в 14 году (железные банки, 1 вид рациона). 15 норма — новый сухпай который разработали несколько лет назад (реторт пакеты, много разных рационов).

И 15 норма усиленная — все тоже самое что и в 15 но ещё добавлен химический разогрев и чуть больше еды (дополнительная порция мяса и энергетических добавок типа шоколада или сухофруктов).

15 норма это вот та самая которую полюбили разбирать на всяких видеообзорах и говорить что этот сухпай хорош и космос и вообще.

Когда ввели новые сухпаи, планировалось что усиленный 15 будут сначала давать только в АТО/ООС, просто 15 — при марше или на полигонах (там не нужна хим разогревайка, потому что не надо учитывать маскировку и отсутствие нормального разогрева). И 10 норму должны были «довыбирать» по старым контрактам и на этом с ней покончить. В дальнейшем планировались изменения в постанову КМУ что бы ВСУ вообще отказалась от 10 нормы, и ВСУ покупало только 15 и 15 усиленную норму.

Фото для сравнения. Слева — новый сухпай (не весь, весь не влез) справа — старый сухпай.