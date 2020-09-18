Израильский беспилотник первым в мире совершил посадку в международном аэропорту

Израильская компания Israel Aerospace Industries провела испытания разведывательного беспилотного летательного аппарата Heron на безопасность полетов в общем с пилотируемыми самолетами пространстве. Согласно сообщению компании, во время испытаний аппарат выполнил успешную посадку в Аэропорту имени Бен-Гуриона. Таким образом Heron стал первым в мире беспилотником, совершим посадку в работающем международном аэропорту.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются исследованиями в области безопасности полетов беспилотных аппаратов разных классов в общем с гражданской авиацией воздушном пространстве. Одной из основных проблем, которую пытаются решить разработчики, является обнаружение других летательных аппаратов в общем воздушном пространстве и уклонение от столкновения с ними. Разные проекты предусматривают использование радиолокационных станций, ответчиков ADS-B или систем предупреждения столкновений в воздухе TCAS.

Во время испытаний Heron совершил перелет с авиабазы «Эйн-Шемер» в Аэропорт имени Бен-Гуриона, а затем вернулся обратно. Полетом беспилотника управлял оператор, находившийся на авиабазе «Эйн-Шемер». Управление аппаратом проводилось по спутниковому каналу. Взлет и посадку разведывательный беспилотник совершил в полностью автоматическом режиме. Как именно был организован перелет, не уточняется. Во время посадки Аэропорт имени Бен-Гуриона в штатном режиме обслуживал вылетающие и прибывающие рейсы.