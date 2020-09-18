Израиль вооружает и модернизирует армию главного недруга Турции



Министерство обороны Греции ведет переговоры с израильским концерном «Эльбит Маарахот» о модернизации и перевооружении военно-воздушных сил. Предполагаемая сумма сделки – несколько десятков миллионов евро.

Речь идет о модернизации вертолетов Apache с установкой на них ракет Spike NLOS, сообщает издание «Калькалист».

Израильский концерн может также модернизировать самолеты F-16 и «Мираж-2000» ВВС Греции, установив на них современную авионику и снабдив пилотов технологичными шлемами израильского производства. На данный момент, по мнению большинства экспертов, ВВС Греции значительно уступают в мощи, скорости и вооружении ВВС Турции.

Spike — это семейство израильских самонаводящихся противотанковых ракет (одни из лучших или лучшие в мире). Вариант Spike Nlos — особо большой дальности или «загоризонтная» — до 25 км.

В январе 2020 года американский вертолет «Апач» с помощью израильской ракеты «вскрыл» ночью в Аризоне российский «Панцирь».

Сообщения о возможной сделке поступили на фоне резко обострившегося «газового» конфликта между членами НАТО, Грецией и Турцией.

Суть конфликта – право на владение месторождения нефти и газа в Средиземном море. Греция считает месторождение своим, с этим не согласна Турция, не раз проводившая геологоразведку на участке шельфа.

В августе 2020 года геологоразведывательное турецкое судно «Орук Рейс» вышло в спорный район в сопровождении пяти военных кораблей. ВМФ Греции сопровождал эту группы.

Турецкий корабль и конвой покинули спорное место только после жесткого заявления президента Франции. Два самолета ВВС Франции и корабль военно-морских сил этой страны патрулируют спорное место.

В январе 2020 года Израиль, Греция и Кипр подписали договор, из-за которого может возникнуть военный конфликт между двумя странами НАТО.

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