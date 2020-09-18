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Хоакину Фениксу предложен исторический гонорар за два сиквела «Джокера»

Хоакину Фениксу предложен огромный гонорар за два сиквела "Джокера"

Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс может получить огромный гонорар, если согласиться вернуться к этому образу в двух продолжениях. По сведениям издания Comic Book, актеру предложено 50 миллионов долларов, и он уже не столь скептически настроен по поводу возможного сиквела.

Естественно, эта информация пока не подтверждена представителями студии Warner Bros. и самого актера,поэтому относиться к ней стоит с известной долей сомнения. Напомним, что Феникс был удостоен премии «Оскар 2020» за свою работу в «Джокере», а также получил множество других престижных наград. Сам фильм был признан лучшим на международном Венецианском кинофестивале.

Напомним также, что «Джокер» стал самым кассовым кинопроектом, который был выпущен в американский прокат с рейтингом R. Его мировые кассовые сборы превысили один миллиард долларов при весьма скромно производственном бюджете, который оценивался в 60 миллионов долларов.

18 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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