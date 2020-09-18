Харьковская карма

Вообще эта волшебная история с заболеванием солнцеликого ковидом настолько эталонно-психологична, что я даже не знаю — её можно вставлять во все учебники как иллюстрацию созависимых отношений, стокгольмского синдрома, выученной беспомощности и ещё кучи неинфекционных диагнозов.

Понимаете, когда один конкретный человек сначала делает парки/зоопарк/набережную/газоны/домик Деда Мороза за невъ…нные деньги, чтобы засрать мозг своим избирателям, а в городских больницах койки с продавленными сетками 1950 года рождения и из бесплатного только зеленка, то у многих есть причины этого человека не любить.

Когда конкретный человек создает фонд борьбы с кв, тупо сшибая деньги с бизнеса (который, напомню, только входил тогда в карантин), и потом заставляет бюджетников разносить по домам пакеты с постным маслом, галетами и консервой с напечатанной на пакетах фактически предвыборной агитацией, а волонтеры привычно развозят по больницам защитные костюмы и маски, этого конкретного человека есть за что презирать.

Когда конкретный человек вальяжно лжет, что город готов к эпидемии, все больницы всем обеспечены, завешивает город своей предвыборной агитацией, толкает ее даже в школах, как наркоту, детям, а потом заболевает и рассказывает на своей странице своим несчастным, обманутым, задуренным этим мнимым величием «лучшего города» поклонникам, что доверяет харьковской медицине, а сам на огромном кортеже скорых (зачем??? пять скорых??? что???? его по частям перевозили, что ли?) мчит в аэропорт, грузится в самолет и летит в одну из самых лучших и дорогих клиник Германии, от наблюдения за этим человеком можно ужаснуться.

Быть такой талантливой гнидой нужно уметь — вырастить целое поколение несчастных, которым тупо больше некого любить и нечем больше гордиться, которое с визгом носится по соцсетям и стыдит всех, кто намекает на неблагополучный исход.

Вытащат. Не переживайте. Нужно же быть людьми, не желать смерти никому. Я вот, например, не желаю, зачем. Не знаю, может, для вас это новость, мы умрем все — когда-нибудь, ни разу еще никто не пропетлял. Вопрос лишь во времени. Просто у тех, кто сейчас остался в инфекционке и в 17-й, несравнимо меньше шансов, даже несмотря на красивые парки.

Что ж, для этого, наверное, и нужно было все это — чтоб если что, самолет. И пять скорых. Для одного. А вы думали.

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