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Группа хасидов пыталась прорваться в Украину из Венгрии

В ночь с 17 на 18 сентября 2 украинца пытались провезти группу из семи хасидов через границу на Закарпатье, в то же время на Львовщине мужчина пытался попасть в Украину по поддельному паспорту

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

«Сегодня ночью (18 сентября) оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполициею, вскоре остановили транспортное средство» Мерседес «. Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии «, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники уже направили сообщение для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Соответствующая статья предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.

18 сентября, 2020 | Category: Израиль, Новости, Украина ﻿
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